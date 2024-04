Calendario Europei judo 2024 oggi: orari 26 aprile, tv, streaming, italiani in gara

Quest’oggi è in programma la seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di judo, in corso di svolgimento a Zagabria fino a domenica 28 aprile. L’Italia vuole prolungare il trend positivo dopo le medaglie conquistate ieri da Odette Giuffrida (argento nei -52 kg) ed Elios Manzi (bronzo nei -66 kg), ma non sarà facile salire sul podio nelle quattro categorie di peso odierne.

Fari puntati in primis su Antonio Esposito, quinta testa di serie del seeding nei -81 kg e possibile protagonista per le posizioni di vertice dopo aver brillato recentemente a Linz e Antalya ottenendo la selezione olimpica per Parigi. Proprio in chiave qualificazione a cinque cerchi vanno a caccia di un exploit importante le varie Flavia Favorini, Savita Russo (-63 kg), Irene Pedrotti e Martina Esposito (-70 kg), mentre al maschile proveranno a togliersi una bella soddisfazione senza grandi pressioni Giacomo Gamba (-81 kg) e Manuel Parlati (-73 kg).

Tutti i combattimenti delle eliminatorie mattutine della seconda giornata degli Europei di Zagabria saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso su Rai Play 2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2024 OGGI

Venerdì 26 aprile

Ore 10.00 Eliminatorie 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili a Zagabria (Croazia)

Ore 17.00 Final Block 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili a Zagabria (Croazia)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, finali su Rai Play 2.

Diretta Live testuale: OA Sport.

EUROPEI JUDO 2024: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Savita Russo (63 kg), Flavia Favorini (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Martina Esposito (70 kg), Manuel Parlati (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Giacomo Gamba (81 kg).