Calcio femminile: il Sassuolo batte l’Inter in Serie A. Neroverdi adesso quarte in classifica

Seconda sconfitta consecutiva per l’Inter nella Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Le nerazzurre infatti in occasione del quarto turno della poule scudetto hanno dovuto cedere il passo al Sassuolo per 2-1, subendo così il sorpasso delle emiliane in classifica, adesso quarte con 32 punti contro i 30 della compagine lombarda.

Un match fondamentalmente deciso nel secondo tempo. Dopo quarantacinque minuti a reti bianche è la squadra ospite a trovare il vantaggio quando, a cinquanta secondi dall’inizio della ripresa, la neo entrata Simon colpisce la gamba di Csizar dentro l’area di rigore. Al dischetto ci va Magull che, al 47′, non sbaglia spiazzando Durand.

Ma passano appena tre minuti e il Sassuolo ripristina istantaneamente gli equilibri. Dopo un pregevole recupero al centrocampo Sabatino si invola sulla fascia sinistra, entra in area e con una finta si porta la sfera sul sinistro infilando il pallone nel sette. Un goal da cineteca destinato a diventare uno degli highlights di questo weekend.

Proprio dal versante sinistro si sviluppa poi al 66′ la rete del sorpasso: Beccari dalla sua zona di confort serve un pallone delizioso per Clelland, la quale dal limite trova il primo palo realizzando una rete fotocopia a quella messa a referto contro la Fiorentina (dove segnò proprio Beccari). L’Inter incassa il colpo, uscendo così sconfitta dal campo in attesa del big match contro la Juventus, pianificato per venerdì 26 aprile.