Calcio femminile, la poule scudetto si accende con il big match tra Roma e Juve, Pomigliano cerca punti

Una volta terminata la sosta dettata dalle qualificazioni per i Campionati Europei 2025, riprende la Serie A 2023-2024 di calcio femminile, massimo Campionato Italiano arrivato al quarto turno della sua seconda fase. Saranno quattro i match previsti questo weekend, come sempre due per la poule scudetto e due per la poule salvezza.

Ai piani alti i riflettori si accenderanno sul big match tra la prima e la seconda della classe, ovvero la Roma e la Juventus. La partita, prevista lunedì in posticipo, può rivelarsi particolarmente importante per le giallorosse che, forti del vantaggio attuale di dieci punti, sono intenzionate a vincere per proseguire la fuga verso uno scudetto che sembra ormai scontato.

Dal canto suo la compagine piemontese vuole capitalizzare la ripresa, onestamente disastrosa, della Fiorentina, per poter blindare la seconda posizione valevole per la Champions. Al momento le ragazze di Mister Montemurro si trovano a +8 rispetto alla viola. Una vittoria in tal senso sarebbe fondamentale per aumentare il margine, soprattutto considerando che le toscane nel fine settimana non scenderanno in campo.

Sfida interessante poi tra Inter e Sassuolo, due squadre a caccia di riscatto dopo aver perso entrambe con la Roma, rispettivamente per 1-2 e per 3-0. In caso di vittoria le emiliane, a quota 29, effettuerebbero il sorpasso sulle nerazzurre, ferme a 30.

Nella poule salvezza weekend incandescente per il fanalino di coda Pomigliano, chiamato al successo in casa contro il Como. Un esito positivo permetterebbe alle campane di posizionarsi a -1 dal Napoli, team che dovrà affrontare un Milan in grande spolvero. Il diavolo vanta al momento un filotto di quattro vittorie consecutive, culminate con il 1-4 firmato proprio in casa del Como nella giornata prima della pausa.