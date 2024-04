Calcio a 5, Napoli travolge l’Active Network. Cade l’Olimpus Roma nel 28° turno di Serie A

Calato il sipario sulla 28ma giornata della Regular Season della Serie A di calcio a 5. Due i match domenicali a chiusura del turno. A Orte, il Napoli Futsal di Fulvio Colini ha dilagato letteralmente contro l’Active Network. Cinque le marcature messe a segno dalla formazione partenopea, con Borruto e Bolo a fare da apripista alla goleada degli ospiti, neo vincitori della Coppa Italia.

Compagine campana che quindi torna in piazza d’onore, scavalcando L84, mentre la prima della classe, l’Olimpus Roma, si è dovuta arrendere all’Italservice Pesaro sullo score di 5-3. Padroni di casa con maggiori motivazioni e nel primo tempo le marcature di Vavà e di Juan Fran sono state un segnale. La reazione degli uomini di Daniele D’Orto è arrivata nella ripresa, con Isgrò e Tres Rudinei a impattare.

Tuttavia, la formazione di Fausto Scarpitti ha cambiato nuovamente marcia e la coppia Juan Fran-Mohabz ha gonfiato la rete per riportare il passivo a +2. Cutrupi è stato l’ultimo ad arrendersi tra le fila ospiti, ma il terzo gol è stato vanificato dalla segnatura di Vavà. Vittoria fondamentale in chiave playoff per Pesaro.