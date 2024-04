Boxe: Vincenzo Lizzi travolto da Alfiorau in semifinale agli Europei, è bronzo

Niente finale degli Europei di boxe per Vincenzo Lizzi negli 86 kg agli Europei. Il pugile di Cetraro è stato sconfitto per KOT dopo il primo round dal bielorusso Aliaksei Alfiorau, classe 2000 che già vanta un argento mondiale in bacheca e che ora, a Belgrado, cercherà l’affermazione continentale.

Nel primo round Alfiorau si dimostra subito di un’altra categoria rispetto a Lizzi, colpendolo in maniera devastante a più riprese e respingendo l’assalto dell’italiano nei primi secondi. Sono ben due le volte in cui l’azzurro viene contato fino a otto (e in un’occasione il bielorusso lo spedisce anche al tappeto).

Subito dopo la conclusione della ripresa, a terminare immediatamente il combattimento ci pensa l’angolo dell’italiano, che getta la spugna per evitare che al calabrese classe 1996 venga inflitta una più dura punizione. Non c’è comunque astio da parte di Alfiorau, che va a sincerarsi che tutto in Lizzi sia a posto dopo la proclamazione.

Si conclude dunque con tre bronzi, quelli di Lizzi, Remo Salvati e Giovanna Marchese, una spedizione italiana che non ha avuto nei nomi di grido (concentrati verso le Olimpiadi) il punto forte. Ma, questo è certo, di segnali positivi se ne sono potuti vedere per quel che verrà dopo.