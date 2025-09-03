Boxe, i tabelloni dei Mondiali: il cammino degli italiani e gli avversari al debutto

Sono stati sorteggiati i tabelloni dei Mondiali 2025 di boxe, che si disputeranno a Liverpool (Gran Bretagna) dal 4 al 14 settembre. L’Italia sarà presente alla rassegna iridata con tredici azzurri (otto uomini e cinque donne), che oggi hanno conosciuto quale sarà il loro cammino sul ring e quali avversari si troveranno di fronte.

La speranza di medaglia più concreta sembra essere Diego Lenzi che debutterà direttamente agli ottavi di finale tra i pesi supermassimi incrociando il vincente del confronto tra l’irlandese McDonagh e l’indiano Narender. C’è parecchia curiosità su Salvatore Attrattivo (50 kg), che dovrà superarsi contro il padrone di casa Redshaw ai sedicesimi di finale.

L’esperto Salvatore Cavallaro incrocerà il turco Ekinci ai sedicesimi di finale nella categoria fino a 70 kg. Avversario scozzese ai sedicesimi di finale per Gianluigi Malanga (65 kg, contro Church) e Tommaso Sciacca (55 kg, contro Cullen). Vincenzo Lizzi incomincerà la propria avventura agli ottavi di finale tra gli 85 kg contro il bulgaro Boldirev, mentre Remo Salvati ha pescato il turco Osmanli per il debutto tra i 75 kg all’altezza degli ottavi. Per Giuseppe Canonico, invece, l’arabo Almatrfi ai sedicesimi tra i 60 kg.

La prima italiana a salire sul ring sarà Melissa Gemini, che incrocerà i guantoni con la messicana Ortiz per i sedicesimi di finale tra le 75 kg. Sedicesimi di finale per Lucia Elen Ayari (51 kg, contro la messicana Patino) e Rebecca Nicoli (60 kg, contro la lituana Statoroitova), mentre Sirine Charaabi e Giovanna Marchese partiranno direttamente agli ottavi di finale rispettivamente contro la canadese Delgado (54 kg) e la neozelandese Nesbett (48 kg).