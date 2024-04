Boxe: Remo Salvati nettamente sconfitto in semifinale agli Europei, si prende comunque il bronzo

Podio è e podio rimane, dal gradino più basso, per Remo Salvati. Nei 75 kg il portacolori azzurro, all’Aleksandar Nikolic Hall (Pionir) di Belgrado, termina la propria avventura contro il bulgaro Rami Mofid Kiwan, che lo travolge per verdetto unanime dei giudici (quattro 30-26 e un 30-25 con deduzione di un punto per l’italiano).

Un combattimento, questo, mai in discussione, anche perché Kiwan lascia soltanto trenta secondi di gloria, quelli iniziali del primo round, a Salvati. Poi inizia sia a prenderne le misure che a farsi sempre più irraggiungibile egli stesso, trovando una boxe che, per il momento, è di un altro livello rispetto a quella dell’azzurro.

Il canovaccio si mantiene sostanzialmente tale per tutto il combattimento, e forse anche lo stesso Salvati sa che la questione non può essere risolta in suo favore, in cuor suo, a un certo punto. Ne aveva del resto saputo qualcosa già Salvatore Cavallaro, che nei 71 kg del Preolimpico di Busto Arsizio era stato sconfitto in maniera molto netta proprio da Kiwan.

Adesso, con le sconfitte sia di Salvati che di Giovanna Marchese nei 48 kg, tutte le speranze azzurre per avere almeno un elemento in finale risiedono in Vincenzo Lizzi, impegnato a breve termine negli 86 kg. Ma anche per lui, contro il bielorusso Alfiorau, non sarà facile.