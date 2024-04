Boom di ascolti per la finale di Sinner a Miami contro Dimitrov: oltre 1,5 milioni davanti alla tv!

Jannik Sinner è un boom in tutti i sensi. Boom come il rumore che emana la palla quando esce dalla sua racchetta, boom per i risultati che raggiunge: da oggi è numero 2 del mondo, ha conquistato il terzo titolo stagionale e il secondo “1000” della carriera vincendo in finale contro Grigor Dimitrov con un netto e perentorio 6-3 6-1.

Un appuntamento catartico quello della finale di ieri sera, che ha tenuto incollati oltre 1,5 telespettatori davanti alla TV per seguire questo match: è il secondo match più visto di sempre su Sky Sport dopo la finale di Wimbledon 2021 tra Berrettini e Djokovic.

Una finale agevolata dalla collocazione oraria, alle 21.00, in prima serata europea, e per il giorno di festività pasquale, con il lunedì di Pasquetta subito dopo. Numeri impressionanti: in tutto gli spettatori medi sono stati 1 milione 511 mila e 2 milioni 600 mila spettatori unici con un totale dell’8,3% di share, con picco a 1 milione 800 mila. Considerando anche tutti gli altri device e piattaforme, si arriva a oltre 1,7 milioni.

Sinner-Dimitrov si mette quindi subito dietro alla finale di Wimbledon 2021 ed è il record assoluto per un Masters 1000 su Sky. Adesso arriva la terra battuta e in particolare il torneo di Roma sarà trasmesso, oltre che da Sky, in chiaro per alcuni match da Mediaset e Rai. Quali record si potrà ancora sfondare?