Basket, Serie A femminile: Sesto San Giovanni e Roma in volata su Milano e Faenza, bene Venezia su Ragusa

Tre gli anticipi del sabato per la ventunesima giornata di Serie A femminile di pallacanestro. Vittoria in volata per la Allianz Geas Sesto San Giovanni, che riesce a contenere il rientro della Repower Sanga Milano andata vicinissima alla terza vittoria stagionale con un parziale di 22-15 nell’ultimo quarto. I 24 punti di Tinara Moore sono vitali per Sesto, mentre Milano si arrende nonostante i 22 punti di Susanna Toffali con 5/5 da tre punti per il 71-72 finale.

Reyer Venezia che invece soffre per venti minuti ma riesce poi ad aver meglio sulla Passalacqua Ragusa grazie ad un terzo quarto da 21-10, conquistando così la vittoria numero 19 in stagione con il punteggio di 57-70. Miglior realizzatrice del match Awak Kuier, che chiude a 21 punti con 4/6 dall’arco.

Partita combattuta invece tra la E-Work Faenza e la Oxigen Roma, con le capitoline che fanno il colpaccio esterno per 81-84 salendo momentaneamente all’ottavo posto in classifica. Leia Tongue è dominante con 30 punti, 12 rimbalzi e 15/18 da due punti, con lei 21 di Rosa Cupido, inutili i 22 di Marzia Tagliamento.