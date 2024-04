Basket: Gabriele Procida operato, salterà il Preolimpico. Brutte notizie per l’Italia

Una notizia davvero poco positiva arriva da Berlino: Gabriele Procida dovrà star fermo per 3 o 4 mesi, saltando così il Preolimpico di San Juan, Porto Rico, dove avrebbe quasi certamente giocato con la maglia dell’Italia.

A comunicare lo stato delle cose è il suo club, l’Alba Berlino, che in un comunicato rilasciato sui social riporta quanto segue: “Purtroppo Gabriele Procida dovrà saltare i prossimi tre o quattro mesi. Il 21 enne è stato operato a causa di una lesione del tendine rotuleo sinistro. Adesso sta effettuando la riabilitazione e sta lavorando intensamente affinché possa rientrare“.

Procida aveva finora giocato 25 minuti di media in Eurolega, realizzando 8,3 punti a gara con il 58% da due, il 29% da tre e il 76% in lunetta. Per quanto riguarda la Bundesliga tedesca, invece, 9,5 punti di media nelle 13 gare disputate con il 53,5% da due e il 40,5% dall’arco.

Il classe 2002 comasco, che nel 2022 è stato scelto con la 36a chiamata al Draft NBA dai Portland Trail Blazers (che lo hanno subito girato ai Detroit Pistons), aveva disputato con l’Italia gli ultimi Mondiali ed era ormai una presenza fissa nei 12 di Gianmarco Pozzecco. Che, ora, dovrà inventarsi altre soluzioni nell’arco che va dal 2 al 3.