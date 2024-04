Basket: il presidente FIP Gianni Petrucci lascia la terapia intensiva

Con un comunicato ancora più breve di quelli dei giorni precedenti, la Federazione Italiana Pallacanestro ha portato confortanti notizie per la salute del presidente Gianni Petrucci, rimasto vittima lo scorso sabato di un incidente stradale a Roma assieme alla moglie Raffaella Visonà.

La Federbasket, infatti, ha riferito che Petrucci è stato trasferito dall’unità di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma al reparto ordinario dello stesso nosocomio. In altre parole: il peggio appare passato.

Come ormai di consueto, la FIP rimarca che “seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di significative variazioni del quadro clinico”. Petrucci presiede la FIP, com’è noto, dal 2013 dopo aver già svolto questo incarico dal 1992 al 1997.

In sostanza, sembra risolversi nel migliore dei modi una situazione che, inizialmente, era stata dipinta come di particolare serietà. Non sono state diffuse informazioni circa le novità relative a sua moglie.