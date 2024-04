Basket, i migliori italiani della 26a giornata di Serie A. Nicolò Melli e Valerio Mazzola decisivi, sugli scudi anche Nico Mannion ed Andrea Cinciarini

La Serie A di basket ha completato nel weekend appena trascorso la ventiseiesima giornata della regular season 2023-2024, con quattro soli turni rimasti ed altrettante squadre (Brescia, Virtus Bologna, Olimpia Milano e Reyer Venezia) che hanno già staccato il pass per i playoff. I giocatori italiani sono risultati spesso decisivi anche in questo frangente: andiamo a scoprirli quindi insieme.

10 punti di Nicola Akele ed 8 di John Petrucelli nel successo interno della Germani Brescia sulla Bertram Tortona (72-65) nell’unico anticipo del sabato sera, con Tommaso Baldasso che chiude con 10 punti. Nel lunch-match di domenica la Carpegna Prosciutto Pesaro trova una vittoria importante per la classifica contro la Dinamo Sassari (91-96) grazie a 15 punti di uno scatenato Valerio Mazzola, 11 punti di Matteo Tambone e la tripla doppia accarezzata da Andrea Cinciarini con 8 punti, 8 rimbalzi e 10 assist – 11 punti di Alessandro Cappelletti per il Banco di Sardegna. L’Openjobmetis Varese batte nettamente la GeVi Napoli (113-79) con 17 punti e 9 rimbalzi di un sempre efficace Nico Mannion ben coadiuvato da Davide Moretti autore di 16 punti – 5 punti per Giovanni De Nicolao tra i partenopei.

La Givova Scafati espugna Cremona prevalendo sulla Vanoli (68-83) con 13 punti di capitan Riccardo Rossato e 6 di Alessandro Gentile – ai lombardi non bastano i 15 punti di Simone Zanotti ed i 10 di Davide Denegri ad evitare il ko. Vittoria interna per la Happy Casa Brindisi sulla diretta avversaria per la salvezza Nutribullet Treviso (93-75) con 5 punti di Tommaso Laquintana – 9 punti di Alessandro Zanelli per i trevigiani. La Virtus Bologna fa saltare il fattore campo a Venezia piegando la Reyer per 70-89 con 12 punti di un ritrovato Daniel Hackett ed 8 di Achille Polonara – 4 punti per Marco Spissu tra i lagunari.

L’Olimpia Milano non trema al Forum contro la Dolomiti Energia Trentino (91-86) trascinata dai 16 punti di Nicolò Melli, con Paul Biligha che piazza 11 punti per l’Aquila. L’Estra Pistoia prosegue il momento positivo vincendo seppur di una sola lunghezza in casa contro l’Unahotels Reggio Emilia (93-92) con 3 punti di Lorenzo Salcaggi, mentre per gli ospiti 5 punti di Michele Vitali.