Basket, il Fenerbahce batte Monaco all’overtime nei playoff di Eurolega. Blitz esterno dell’Olympiacos

L’Eurolega di basket scende in campo anche questa sera per altre due sfide di gara-1 dei quarti di finale dei playoff 2024 ovvero Monaco-Fenerbahce Istanbul e Barcellona-Olympiacos Pireo: andiamo a fare un breve riepilogo di come sono andate, con la post-season della massima competizione continentale per club che entra nella fase decisiva.

AS MONACO-FENERBAHCE ISTANBUL 91-95 dTs

Il Fenerbahce Istanbul insegue per 38’ l’AS Monaco ma riesce a portare la sfida all’overtime vincendo poi per 91-95 andando così sull’1-0 nella serie. Primo quarto subito favorevole ai monegaschi (14-3), con Scottie Wilbekin che prova a dare una scossa con cinque punti in fila (21-13). Una tripla di Okobo e un piazzato di Alpha Diallo fissano il punteggio sul 26-15 dopo 10’. Nella seconda frazione l’AS Monaco continua a premere sull’acceleratore senza concedere diritto di replica agli ospiti, mantenendo il vantaggio in doppia cifra grazie alla bomba di Jordan Loyd (37-25). Nathan Sestian è micidiale dall’arco per due volte di seguito (41-33), con i turchi che riescono a chiudere il primo tempo sotto di nove lunghezze (46-37). Nella ripresa il Fenerbahce si presenta con tutt’altro spirito e ricuce il gap fino al -2 (47-45), con i monegaschi che si affidano ai liberi di Mike James per riprendere fiato (52-48). Okobo trova il 2+1 che vale il +5 (58-53), ma gli uomini di coach Jasikevicius mordono le caviglie: la tripla di Calathes li tiene a -1 all’ultima pausa breve del match (61-60). Nel quarto conclusivo il Monaco ha la forza di piazzare un mini-allungo (70-62), ma ci pensa Tyler Dorsey a riportare il Fener a -1 (74-73). Hayes-Davis mette la freccia per i turchi (76-80), ma Diallo e Calathes dalla lunetta vanno a bersaglio poco dopo: 81-81, si va quindi all’overtime dove gli ospiti sbagliano meno e contengono la reazione monegasca per il 91-95 con cui salta il fattore campo nella gara-1 di questa serie dove si ritorna in campo sempre nel Principato tra 48 ore per gara-2.

TOP SCORER

Monaco: Okobo 19, James e Loyd 16

Fenerbahce Istanbul: Hayes-Davis 19, Calathes 17, Sestina 16

FC BARCELLONA-OLYMPIACOS PIREO 75-77

Anche l’Olympiacos Pireo fa il blitz esterno, espugnando il Palau Blaugrana di Barcellona prevalendo sui catalani per 75-77. Break in apertura dei vice-campioni uscenti (0-6), con il Barcellona che riesce a prendere le misure ed accorciare grazie a Jabari Parker (9-13). Moustapha Fall porta i greci sul +3 (16-19), con Alex Abrines che tiene i blaugrana a -1 alla prima sirena (18-19). Nel secondo quarto la partita rimane equilibrata, con le due squadre che lottano punto a punto (28-25). Petrusev pareggia i conti con il 2+1 (30-30), ma Canaan trova quattro punti in fila per il +2 (34-36). Gli ateniesi provano a prendere il largo toccando il +10 grazie a Canaan e Petrusev (34-44), con Willy Hernangomez che manda a bersaglio un libero per il 35-44 con cui si va all’intervallo lungo. Nella terza frazione l’Olympiacos conserva un margine di sicurezza, con i catalani che faticano ad avvicinarsi per impensierire gli avversari nonostante una timida reazione con Ricky Rubio e Nicolas Laprovittola: dopo 30’ il punteggio rimane sul 54-61 in favore degli ellenici. Nel parziale conclusivo il Barcellona riesce a piazzare un mini-break di 4-0 per colmare il gap (58-61), ma l’Olympiacos replica prontamente e si riporta in un amen a +10 grazie ai punti di Moustapha Fall e Shaquielle McKissic (59-69). Sale nuovamente in cattedra l’ex Cleveland Cavaliers Ricky Rubio per il -5 (64-69), con la tripla di Laprovittola che fa esplodere il Palau Blaugrana per il -2 (67-69). I greci riescono a ricomporsi trovando la forza di reagire e respingere l’assalto catalano (67-75), ma i blaugrana non mollano a rimangono a contatto grazie ai liberi di Rubio (72-75 e 10 punti per lui). Larentzakis fa 2/2 in lunetta per il +5 (72-77), con il Barça che ha l’ultimo sussulto con Jabari Parker: finisce 75-77, con l’Olympiacos che fa la voce grossa a Barcellona e si porta sull’1-0 nella serie al meglio delle cinque gare.

TOP SCORER

Barcellona: W. Hernangomez e J. Parker 13, Abrines 11

Olympiacos: Williams-Goss 15, Canaan 14, Petrusev 12