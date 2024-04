Basket femminile: colpi playoff di Ragusa e Geas, vincono Venezia e Schio

Si sono giocate quest’oggi le quattro gare-1 di quarti di finale dei playoff scudetto femminili. E c’è subito il grande colpo che arriva in questo mercoledì: quello di Ragusa che va a espugnare la Segafredo Arena di Bologna. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio, compreso l’incredibile doppio overtime vittorioso del Geas a Campobasso.

UMANA REYER VENEZIA-OXYGEN ROMA 85-63

Tutto anche troppo facile per la squadra di Andrea Mazzon, che non si fa troppi problemi a imporre la propria superiorità sulle capitoline. Dopo un primo quarto tutto sommato equilibrato, con Berkani, Kuier, Held e Shepard la Reyer spicca il volo nel secondo quarto, fino al 34-14. Reazione romana con Dongue, Kalu e Czukor (36-25 al 20′), ma quando alle lunghe si aggiunge anche Matilde Villa per Roma è notte, e così il match va sostanzialmente a finire senza reali scossoni.

TOP SCORER

VENEZIA – Kuier 18, Held 15, Shepard 13

ROMA – Kalu 18, Dongue 14, Czukor 11

FAMILA WUBER SCHIO-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 83-67

Il controllo esercitato dal Famila sul match è totale fin dal primo quarto. Quello in cui le tricolori, come già poche settimane fa, indirizzano in modo chiaro il confronto attraverso un 21-9 a forte trazione Juhasz-Keys. Schio ha tanto da ognuna delle giocatrici che scende in campo quando è il momento adatto: per dirne una, a inizio secondo periodo sale su di giri Reisingerova. Nonostante le buone prove di Soule e D’Alie, non c’è mai un momento in cui l’Alama sia in grado di rientrare, e così gara-1 finisce come da pronostico.

TOP SCORER

SCHIO – Guirantes 22, Juhasz 18, Verona e Keys 11

SAN MARTINO – Soule e D’Alie 16, Turcinovic 12

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-PASSALACQUA RAGUSA 75-77

Colpo esterno da spettacolo da parte della Virtus Eirene, che sbanca la Segafredo Arena nonostante una performance d’altissima classe di Ivana Dojkic (26 punti) e Cecilia Zandalasini (27). E nonostante anche un secondo quarto da 26-12 delle V nere, trascinate proprio dalle due stelle di oggi. A loro, però, manca il supporto del resto della squadra, che incappa in una generalizzata giornata no. Dall’altra parte Laura Juskaite sale di ritmo nel terzo periodo, che porta fino al 51-51, e insieme a Chidom e Jakubcova è protagonista del rovente finale. Si arriva nell’ultimo minuto sul 69-72, la lotta dei liberi vede nel finale Milazzo fare 1/2 e lasciare 6 secondi a Bologna, che però con Dojkic non trova la tripla della vittoria.

TOP SCORER

BOLOGNA – Zandalasini 27, Dojkic 26, Andrè 8

RAGUSA – Juskaite 26, Chidom 17, Jakubcova 13

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 70-76 d2ts

Incredibile tutto quello che accade in terra molisana, con il Geas che riesce a sottrarre il fattore campo alla Magnolia dopo aver avuto diverse volte svantaggi abbastanza importanti. Dopo un primo quarto equilibrato e una fuga di Sesto firmata Begic-Dotto (13-21), la reazione di gruppo delle padrone di casa è furiosa: parziale di 14-1, Mistinova inafferrabile e 36-30 all’intervallo. Kunaiyi-Akpanah prova a far suo il terzo quarto, ma rispondono Dotto e Trucco per il 45-46 a 10′ dal termine. Quinonez e Dedic provano a far scappare la Molisana, Trimboli e Morrison pure, ma ci si mettono anche Gwathmey e Moore che, lentamente, riescono a ricucire fino al 61-61 di Dotto. Mistinova sbaglia da tre, overtime. Si segna poco, Quinonez realizza quattro liberi importanti e poi stoppa Dotto per il secondo overtime sul 68-68. L’inerzia è però per le ospiti, con Moore che diventa padrona assoluta del campo e porta gara-1 sul fronte rossonero.

TOP SCORER

CAMPOBASSO – Quinonez 21, Trimboli 11, Mistinova 10

GEAS – Dotto 24, Moore 18, Gwathmey 14