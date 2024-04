Basket, i migliori italiani della 29a giornata di Serie A. Matteo Tambone scatenato, Nico Mannion ne fa 29 ma non bastano

Penultima giornata di regular season 2023-2024 per la Serie A di basket, con un solo turno rimasto prima di tuffarsi nei playoff che assegneranno lo scudetto. Anche in questa domenica i giocatori italiani hanno ben figurato, trascinando spesso le squadre di cui difendono i colori: andiamo a scoprirli insieme.

La Carpegna Prosciutto Pesaro trova una vittoria che dà ancora speranza per la salvezza contro la Vanoli Cremona (91-86) con 24 punti di uno scatenato Matteo Tambone, mentre Andrea Cinciarini accarezza la tripla doppia con 14 punti, 11 rimbalzi e 7 assist – 10 punti per Valerio Mazzola, mentre per i lombardi 10 punti di Andrea Pecchia. Colpo esterno dell’Estra Pistoia contro la Dolomiti Energia Trentino (80-105) con 6 punti di Gianluca Della Rosa – 19 punti di Paul Biligha e 14 punti di Davide Alviti non bastano all’Aquila. 13 punti di Nicolò Melli nel successo dell’Olimpia Milano contro la Germani Brescia (83-77) nel derby lombardo, con 12 punti di Amedeo Della Valle e 8 di John Petrucelli tra le fila della Leonessa.

4 punti di Tommaso Laquintana nella vittoria interna della Happy Casa Brindisi sull’Umana Reyer Venezia (84-80) che però non basta per rimanere in Serie A – 23 punti di un mai domo Marco Spissu tra gli oro-granata. Blitz esterno della Nutribullet Treviso sull’Openjobmetis Varese (95-100) con 2 punti di Alessandro Zanelli ed altrettanti di Andrea Mezzanotte – Nico Mannion piazza 29 punti, ultimo ad arrendersi dei suoi. Successo casalingo dell’Unahotels Reggio Emilia sulla GeVi Napoli (88-74) con 9 punti equamente divisi tra Lorenzo Uglietti e Sasha Grant – 2 punti di Giovanni De Nicolao per i partenopei.

La Virtus Bologna batte a domicilio la Bertram Tortona (77-84) con 11 punti di Daniel Hackett e 8 di Achille Polonara – 4 punti di Tommaso Baldasso tra i piemontesi. Nel match che completava la giornata la Dinamo Sassari piega la resistenza della Givova Scafati (74-99) con 8 punti di Alessandro Cappelletti – 13 punti di Capitan Riccardo Rossato ed 11 di Alessandro Gentile tra i campani.