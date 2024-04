Basket, i migliori italiani della 27a giornata di Serie A. Belinelli e Tonut ancora decisivi, sugli scudi anche Mazzola e Della Valle

La Serie A di basket si sta avvicinando al termine della stagione regolare 2023-2024, con la ventisettesima giornata andata in scena nel weekend appena trascorso. Anche in questo turno i giocatori italiani hanno ben figurato portando anche al successo le squadre in cui militano: andiamo quindi a scoprirli insieme.

14 punti di Davide Alviti ed 8 di Paul Biligha nel successo interno della Dolomiti Energia Trentino sulla Bertram Tortona (83-81) a cui non bastano i 14 punti di Tommaso Baldasso. 17 punti per Valerio Mazzola e doppia doppia sfiorata da Andrea Cinciarini (10 punti ed 8 assist) nella vittoria casalinga della Carpegna Prosciutto Pesaro sull’Estra Pistoia (89-82), con 5 punti di Gianluca Della Rosa per i toscani. L’Olimpia Milano vince di misura contro la Nutribullet Treviso (89-91) grazie ai 17 punti di uno Stefano Tonut in grande spolvero, mentre per i veneti 5 punti di Andrea Mezzanotte.

L’Unahotels Reggio Emilia si aggiudica il match contro la Happy Casa Brindisi con 5 punti equamente divisi tra Michele Vitali e Lorenzo Uglietti – 4 punti di Tommaso Laquintana tra i pugliesi. Rispetta il fattore campo anche la Virtus Bologna contro la Vanoli Cremona (93-85) trascinata dai 21 punti di uno scatenato Marco Belinelli – 10 punti per Achille Polonara, con 12 punti di Davide Denegri per la Vanoli. La Germani Brescia rimane da sola in vetta alla classifica grazie al successo contro l’Umana Reyer Venezia (90-84): Amedeo Della Valle ancora decisivo con 15 punti, mentre per i lagunari il miglior italiano è Marco Spissu con 12 punti.

Vittoria importante in ottica playoff per la GeVi Napoli sulla Dinamo Sassari (88-79) con 11 punti di Alessandro Lever – 6 punti di Alessandro Cappelletti per il Banco di Sardegna. Nel match che completava la giornata la Givova Scafati piega la resistenza dell’Openjobmetis Varese con 6 punti di Riccardo Rossato ed altrettanti di Alessandro Gentile – ai lombardi non bastano i 14 punti di Nico Mannion ed i 12 di Davide Moretti ad evitare il ko.