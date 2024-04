Basket: Cecilia Zandalasini di ritorno in WNBA, training camp contract con le Minnesota Lynx

Stavolta il ritorno di Cecilia Zandalasini in WNBA, a sei anni dall’ultima volta, sembra davvero prossimo all’essere realtà. L’attuale stella della Virtus Segafredo Bologna, nonché simbolo della Nazionale italiana, ha infatti firmato un training camp contract con la franchigia che l’ha sempre avuta sotto la propria ala, le Minnesota Lynx, con cui ha vinto il titolo nel 2017 e ha poi giocato in pianta stabile nel 2018.

Questa è la definizione che il sito WNBA offre del training camp contract: “Un contratto non standard che è usato solo in preseason. Dal 1° gennaio al primo giorno della regular season, i team possono firmare giocatrici per per contratti di un anno, non garantiti e a salario minimo che non vengono aggiunti al salary cap fino al primo giorno della regular season, in cui diventano contratti standard se non vengono terminati. Le rookie nel primo anno di contratto sono anch’esse considerate con training camp contracts fino al primo giorno di regular season. I training camp contracts sono pensati per permettere alle squadre di osservare diverse potenziali giocatrici in preseason e non sono mai inclusi nel monte salari finale. Per questo non influenzano il minimo di squadra o quanto garantito a livello di lega, a meno che la giocatrice entri a pieno titolo in squadra e abbia un contratto standard“.

Il training camp contract è lo stesso che Lorela Cubaj ha firmato nelle scorse settimane con le Atlanta Dream, con cui ha giocato tre partite nel 2023 prima di disputare gli Europei (11, invece, ne aveva messe insieme con le New York Liberty nel 2022 prima di essere tagliata). Qualora Cubaj e Zandalasini dovessero raggiungere la regular season, si potrebbe formare un trio azzurro insieme a Matilde Villa, scelta proprio dalle Dream con la 32a chiamata (terzo giro) all’ultimo draft. A proposito della ternana, va ricordato che ieri si è sottoposta a un intervento chirurgico perché in allenamento si è fratturata il quinto metacarpo della mano sinistra.

Zandalasini, quest’anno, sta mettendo insieme numeri di particolare importanza a Bologna. In campionato si trova ad oggi a viaggiare con una media di 12 punti, 4,4 assist e 4 rimbalzi a gara, mentre in Eurolega nelle 14 partite giocate ha assommato 13,4 punti, 4,3 assist e 5,2 rimbalzi. Va ricordato, chiaramente, che in WNBA si gioca nei mesi che vanno da maggio-giugno fino a settembre, e perciò non è in discussione il futuro della nativa di Broni in bianconero (del resto c’è un accordo in essere fino al 2026).