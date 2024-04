ATP Roma, annunciata l’entry list delle qualificazioni. Al via un solo azzurro in attesa delle wild card

Dopo l’entry list del main draw, è stata rilasciata anche quella delle qualificazioni per il torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2024, quinto Masters 1000 della stagione e ultimo grande evento sulla terra battuta in vista del Roland Garros. Per avere un quadro completo sui partecipanti italiani bisognerà comunque attendere le varie wild card ancora da assegnare, ma al momento un solo azzurro sarebbe iscritto al tabellone cadetto.

Si tratta di Stefano Napolitano, attualmente impegnato nel Challenger di Oeiras dopo il recente trionfo al Challenger di Madrid che lo ha proiettato al 125° posto del ranking mondiale. Il 29enne piemontese ha però grandi chance di ricevere l’invito per il tabellone principale, quindi difficilmente lo vedremo effettivamente in azione nelle qualificazioni romane.

Resta da capire dunque a chi verranno conferite le cinque wild card a disposizione degli organizzatori per il tabellone cadetto, fermo restando che una dovrebbe andare al vincitore delle prequalificazioni. Gli altri quattro slot dipenderanno anche dai vari forfait e da come evolverà la situazione delle entry list, con Matteo Berrettini che per esempio è virtualmente settimo alternate del main draw e potrebbe quindi entrare senza “aiuti”.

Ricordiamo tutti gli italiani iscritti al tabellone principale del Masters 1000 di Roma: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi. Il presidente federale Angelo Binaghi inoltre ha già annunciato che, se dovessero necessitarlo, Fabio Fognini e Berrettini riceveranno la wild card (ne resterebbero 3 dunque).

ENTRY LIST PROVVISORIA QUALIFICAZIONI ATP ROMA 2024

1 Mackenzie McDonald 76 76

2 Rinky Hijikata 77 77

3 Arthur Rinderknech 79 79

4 Sumit Nagal 80 80

5 Federico Coria 83 83

6 Taro Daniel 85 85

7 Stan Wawrinka 86 86

8 Brandon Nakashima 87 87

9 Pedro Cachin 88 88

10 Botic van de Zandschulp 89 89

11 Thiago Agustin Tirante 90 90

12 Constant Lestienne 91 91

13 Corentin Moutet 92 92

14 Daniel Elahi Galan 93 93

15 Thanasi Kokkinakis 94 94

16 Hugo Gaston 96 96

17 Aleksandar Kovacevic 97 97

18 Luca Van Assche 99 99

19 David Goffin 100 100

20 Maximilian Marterer 101 101

21 J.J. Wolf 102 102

22 Juan Pablo Varillas 103 103

23 James Duckworth 104 104

24 Cristian Garin 106 106

Zizou Bergs 107 107

Albert Ramos-Vinolas 108 108

Camilo Ugo Carabelli 109 109

Alexandre Muller 110 110

Michael Mmoh 111 111

Richard Gasquet 112 112

Thiago Monteiro 113 113

Juncheng Shang 114 114

Harold Mayot 116 116

Lukas Klein 117 117

Jurij Rodionov 118 118

Vit Kopriva 119 119

Zsombor Piros 122 122

Duje Ajdukovic 123 123

Emilio Nava 124 124

Stefano Napolitano 125 125

Damir Dzumhur 126 126

Tomas Barrios Vera 127 127