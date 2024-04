ATP Roma, svelata l’entry list del tabellone principale. 7 azzurri già certi di un posto nel main draw

È stata svelata l’entry list maschile provvisoria degli Internazionali d’Italia 2024, quinto Masters 1000 della stagione e ultimo grande appuntamento in vista del Roland Garros. Si preannuncia un’edizione numero 81 davvero speciale per il tennis italiano, che vive uno dei momenti migliori della sua storia e può sognare in grande verso il torneo romano.

Riflettori puntati ovviamente su Jannik Sinner, campione in carica degli Australian Open e numero 2 del ranking mondiale, che andrà a caccia del colpaccio davanti al pubblico azzurro del Foro Italico. Oltre all’altoatesino, sono già certi di un posto nel tabellone principale anche Lorenzo Musetti (24), Matteo Arnaldi (38), Lorenzo Sonego (57), Flavio Cobolli (63), Luciano Darderi (64) e Luca Nardi (76).

Risultano iscritti attualmente tutti i top player del circuito come Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, il vincitore dell’edizione 2023 Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Holger Rune, insieme al fuoriclasse iberico Rafael Nadal che usufruirebbe del ranking protetto per partecipare (le sue condizioni fisiche però non sono incoraggianti, dopo il forfait a Montecarlo).

Ad oggi Matteo Berrettini sarebbe fuori di otto posti dal main draw, mentre Fabio Fognini è addirittura 18° alternate. Entrambi comunque riceveranno con ogni probabilità una wild card ed eviteranno in ogni caso le qualificazioni. Di seguito la lista completa dei tennisti iscritti al torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis, in programma dall’8 al 19 maggio.

