ATP Montecarlo 2024 oggi in tv: ordine di gioco 11 aprile, programma, streaming, italiani in campo

Nuova giornata, la sesta in assoluto, per l’ATP Masters1000 di Montecarlo. Siamo al momento degli ottavi di finale, anche se dovranno essere completate due partite dei sedicesimi, quello tra Grigor Dimitrov e Miomir Kecmanovic (6-4 2-1 per il bulgaro) e quello tra Holger Rune e Sumit Nagal (danese avanti 6-3 2-1 e servizio, ma palla break per l’indiano.

Quattro le partite in cui sono impegnati gli italiani. Sul Court Rainier III, il centrale, Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic nella rivincita dello scorso anno quando l’azzurro riuscì ad imporsi in tre set. Subito dopo sarà seguito da Jannik Sinner, che se la vedrà con Jan-Lennard Struff per proseguire il proprio percorso.

Per Lorenzo Sonego invece l’onore di chiudere il programma sul Court des Princes: per lui la sfida con il padrone di casa Ugo Humbert. Sul campo 2 si vedono anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che in apertura se la vedrà con gli argentini Maximo Gonzalez ed Andres Molteni.

Le partite del Masters1000 di Montecarlo sarnno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport per quanto riguarda gli italiani.

CALENDARIO ATP MONTECARLO

11 aprile

Court Rainier III

11.00 K.Khachanov vs D. Medvedev

non prima delle 12.00 H. Rune vs S. Nagal

N. Djokovic vs L. Musetti

J. Struff vs J. Sinner

H. Hurkacz vs C. Ruud

Court des Princes

11.00 A. De Minaur vs A. Popyrin

non prima delle 12.00: M. Kecmanovic vs G. Dimitrov

A. Zverev vs S. Tsitsipas

vincente H.Rune/S. Nagal vs vincente M. Kecmanovic/G. Dimitrov

L. Sonego vs U. Humbert

Court 2

S. Bolelli/A. Vavassori vs M. Gonzalez/A. Molteni

N. Mahut/E. Roger-Vasselin vs R. Arneodo/S. Weissborn

F. Cerundolo/T. Etcheverry vs M. Melo/A. Zverev

R. Ram/J. Salisbury vs vincente F. Cerundolo/T. Etcheverry-M. Melo/A. Zverev

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite degli italiani