Stefanos Tsitsipas elogia Jannik Sinner: “Lui è un giocatore formidabile, tra i favoriti della stagione sulla terra”

Il greco Stefanos Tsitsipas si è aggiudicato l’edizione 2024 del torneo di Montecarlo. L’ellenico ha sconfitto con il punteggio di 6-1 6-4 il norvegese Casper Ruud, portando a tre le affermazioni sulla terra rossa del Principato e dando conferma di trovarsi particolarmente a suo agio in questo contesto. Chiaramente, nel percorso sulla terra monegasca, la semifinale vinta contro Jannik Sinner ha tenuto e tiene banco.

Il grave errore del giudice di sedia, Aurélie Tourte, e del giudice di linea su una palla nettamente fuori di Tsitsipas, che tolto a Sinner il punto del doppio break del terzo set (4-1), sta alimentando le discussioni anche rispetto alla necessità di avere la tecnologia nelle sfide sul mattone tritato.

Al di là di tutto, il valore di Jannik sulla sua superficie meno favorevole si è potuto notare ed è stato lo stesso giocatore greco a sottolinearlo nel corso della conferenza stampa di ieri: “Lui è un giocatore formidabile su tutte le superfici. È sicuramente uno dei favoriti per l’intera stagione su terra. Penso che abbia il gioco adatto per eccellere ovunque. In semifinale qui ho compreso quanto il suo livello sia molto diverso rispetto alle ultime volte che lo avevo incontrato sulla terra, credo a Roma. È cresciuto tantissimo“.

A questo punto, vedremo se un nuovo incrocio tra il greco e Jannik ci sarà nella prosecuzione della campagna sul rosso, pensando soprattutto al Roland Garros.