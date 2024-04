ATP Monaco di Baviera 2024, Jan-Lennard Struff vince il primo titolo della carriera: piegato Fritz

Jan-Lennard Struff trova una delle gioie principali della sua carriera all’età di quasi 34 anni. Dopo un lungo inseguimento, il tedesco vince il suo primo titolo ATP dopo tre finali perse e diventa il terzo giocatore più anziano di sempre a vincere un torneo del circuito maggiore. Lo scorso anno aveva raggiunto la finale nel Masters 1000 di Madrid e quest’anno una settimana prima si impone nel torneo di casa a Monaco di Baviera.

Il giocatore di Warstein batte con il punteggio di 7-5, 6-3 Taylor Fritz in un’ora e venti minuti di gioco. La condizione per il tedesco è stata straordinaria per tutta la settimana ed era stata riassunta ieri, nel successo contro Holger Rune nel quale ha lasciato appena un paio di game.

Oggi ha continuato a giocare alla grande, esprimendo un tennis aggressivo, offensivo, mettendo a nudo tutti quelli che sono i limiti di Fritz sulla terra battuta. L’americano si è ritrovato spesso sulla difensiva e non è riuscito ad opporsi alla potenza e alla pesantezza di palla del suo avversario.

Struff nel primo set è stato molto bravo sul 4-5 a cancellare tre set point al suo avversario, di cui due consecutivi, rimontando da 15-4o. Nel secondo set è stato un vero e proprio monologo del teutonico, che era avanti di due break, è incappato in un brutto turno di battuta sul 5-2, ma è stato bravo a resettare e a chiudere sul 5-3 in risposta. Struff dopo questa settimana risale al numero 24 ATP, Fritz torna il numero 1 americano al numero 13.