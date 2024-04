ATP Monaco 2024, Francesco Passaro esce al primo turno del main draw

Dopo aver superato le qualificazioni, Francesco Passaro si ferma nel primo turno del tabellone principale del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, in Germania: l’azzurro cede alla wild card tedesca Rudolf Molleker, capace di imporsi per 6-4 6-2, punteggio maturato in un’ora e nove minuti. Per il teutonico ci sarà la sfida al secondo turno con il britannico Jack Draper.

Nel primo set Passaro va in difficoltà al servizio nel terzo game, quando va sotto 0-30: l’azzurro recupera fino al 30-30, ma poi perde i successivi due punti e cede la battuta. Nel sesto game l’azzurro va sullo 0-30 in risposta, ma il teutonico infila quattro punti consecutivi e va sul 4-2. Nel decimo gioco Molleker serve per il set, va sul 40-15, si fa trascinare ai vantaggi, ma alla terza occasione chiude i conti sul 6-4 in 35 minuti.

Nella seconda partita la strada si fa subito in salita per il tennista italiano, che perde il servizio a quindici in apertura. Il teutonico non concede mai la palla per il controbreak, anzi nel settimo game strappa ancora la battuta a Passaro, questa volta a trenta, portandosi sul 5-2 pesante. Molleker va a servire per il match, concede il primo break point dell’incontro, ma lo annulla, per poi andare a vincere per 6-2 dopo 34 minuti.

Le statistiche premiano il padrone di casa, cinico nei momenti decisivi: Molleker converte tutte le tre palle break avute a disposizione, mentre cancella l’unica concessa all’azzurro. Il tedesco vince 55 punti contro i 45 dell’azzurro, facendo meglio di Passaro sia con la prima in campo, 75% contro 71%, sia con la seconda, 67% contro 53%.