ATP Madrid 2024 oggi (29 aprile): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Il torneo di Madrid arriva al quinto giorno di partite. Per il tabellone maschile è il momento del terzo turno per la parte superiore del seeding, mentre invece arrivano gli ottavi di finale per il torneo femminile. E sarà un particolarissimo Italia-Russia: sul centrale Jannik Sinner sarà impegnato con Pavel Kotov, mentre Flavio Cobolli chiuderà il programma all’Arantxa Sanchez con Karen Khachanov.

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-ANDREEVA (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KHACHANOV (5° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KOTOV DALLE 20.00

Tra le donne è rimasta la sola Jasmine Paolini, che sta continuando la sua scalata nel ranking diventando virtualmente la numero 12 delle classifiche mondiali. Contro la ragazza di Bagni di Lucca ci sarà la giovanissima Mirra Andreeva, riconosciuta da tutti come una delle prossime stelle del tennis mondiale.

Ovviamente ci sono anche altre partite tutte da gustare. Prima di Sinner ci sarà Rafa Nadal impegnato con l’argentino Pedro Cachin, mentre per Daniil Medvedev c’è una sfida interessantissima con Sebastian Korda. Tra le donne Iga Swiatek affronta Sara Sorribes Tormo, mentre in apertura sul centrale un match da cinque stelle con Jelena Ostapenko ed Ons Jabeur.

La giornata odierna (lunedì 29 aprile) del torneo di Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva televisiva dai canali di Sky Sport: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). La copertura streaming sarà garantita da SkyGo, NOW e da Tennis Tv (match del tabellone maschile). OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE testuale della partita di Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini.

ATP MADRID 2024 OGGI, ORDINE DI GIOCO

Lunedì 29 aprile

Manolo Santana – dalle 11.00

J. Ostapenko (9) – O. Jabeur (8)

I. Swiatek (1) – S. Sorribes Tormo

non prima delle 16.00 – R. Nadal (PR) – P- Cachin

non prima delle 20.00 – J. Sinner (1) – P- Kotov

D. Collins (13) – A. Sabalenka (2)

Arantxa Sanchez – dalle 11.00

A. Bublik (17) – B. Shelton (14)

D. Medvedev (3) – S. Korda (25)

non prima delle 16.00 – C. Gauff (3) – M. Keys (18)

S. Bejlek (Q) – E. Rybakina (4)

F. Cobolli – K. Khachanov (16)

Campo 3

B. Haddad Maia (11) – M. Sakkari

J. Lehecka (30) – T. Monteiro (Q)

M. Andreeva – J. Paolini (12)

C. Norrie (29) – C. Ruud (5)

Y. Putintseva – D. Kasatkina (10)

Campo 4 – dalle 15.00

S. Hsieh/E. Mertens (1) – H. Watson/X. Wu

Non prima delle 17.00 – J. Mensik-F. Auger-Aliassime

Campo 5 – dalle 14.00

X. Wang/S. Zheng (OSE) – D. Schuurs/L. Stefani (3)

M. Andreeva/V. Zvonareva (OSE) – B. Krejcikova/L. Siegemund

PROGRAMMA ATP MADRID 2024: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv (partite del tabellone maschile)

Diretta testuale: OA Sport (Sinner-Kotov, Cobolli-Khachanov, Paolini-Andreeva)