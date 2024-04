Calendario World Relays Nassau 2024: programma, orari, tv, streaming

Il percorso di avvicinamento dell’atletica leggera ai Giochi Olimpici di Parigi entra nel vivo il prossimo weekend con le World Relays 2024, in programma a Nassau tra domenica 5 e lunedì 6 maggio (orari italiani, considerando le 6 ore di fuso rispetto alle Bahamas) e valevole come appuntamento cruciale per la qualificazione a cinque cerchi delle staffette.

Per ciascuno dei cinque eventi previsti (4×100 maschile e femminile, 4×400 maschile, femminile e mista) le prime 14 squadre classificate verranno ammesse direttamente alle Olimpiadi, mentre gli ultimi due posti verranno assegnati tramite ranking a fine giugno. L’Italia va a caccia dell’en plein, puntando ovviamente in particolare sulla staffetta veloce maschile oro olimpico e argento mondiale in carica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari italiani delle World Relays 2024 di atletica leggera a Nassau. Al momento non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia, ma attendiamo novità nei prossimi giorni in tal senso. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WORLD RELAYS 2024

Domenica 5 maggio

1.05 4×400 (mista), batterie

1.50 4×100 (femminile), batterie

2.25 4×100 (maschile), batterie

3.05 4×400 (femminile), batterie

3.49 4×400 (maschile), batterie

Lunedì 6 maggio

1.05 4×100 (maschile), ripescaggi

1.40 4×100 (femminile), ripescaggi

2.05 4×400 (maschile), ripescaggi

2.30 4×400 (femminile), ripescaggi

3.04 4×400 (mista), ripescaggi

3.40 4×400 (mista), finale

3.50 4×100 (femminile), finale

4.00 4×100 (maschile), finale

4.10 4×400 (femminile), finale

4.20 4×400 (maschile), finale