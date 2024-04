ATP Estoril 2024: Monfils e Fils avanti nel giorno dell’addio di Joao Sousa

Si va a completare una giornata molto ricca all’ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo. L’organizzazione ha deciso di evitare l’inizio dei secondi turni, data la pioggia di ieri, preferendo così chiudere i primi e solo domani far debuttare i big (tra cui Lorenzo Musetti, atteso contro l’idolo di casa Nuno Borges).

Giornata molto sentimentale, per certa misura, dato che il pubblico portoghese ha dovuto salutare Joao Sousa, fino ad oggi il miglior giocatore che il Paese sia mai riuscito a produrre. Una cerimonia dopo la sconfitta contro il francese Arthur Fils lo ha congedato dal tennis: un giusto tributo per il trentacinquenne di Guimaraes. Per il transalpino, invece, sfida al cileno Cristian Garin, vittorioso sull’austriaco Jurij Rodionov.

Sempre nella parte bassa, ci sarà un particolare derby spagnolo tra Pedro Llamas Ruiz e il ventinovenne lucky loser David Jorda Sanchis, capaci di eliminare il numero 8 del seeding, il tedesco Dominik Koepfer, e il portoghese Jaime Faria. Sarà il rematch dell’ultimo turno di qualificazioni, che arriva in maniera se non altro inattesa. Ancora nella parte bassa saluta Joao Fonseca, che recupera da 2-6 3-5 0-30 per vincere il tie-break del secondo set, salvo poi uscire per 6-2 6-7(5) 6-4 contro il britannico Jan Choinski.

Più in alto, avanza lo spagnolo Pedro Martinez, che elimina l’ormai solitamente altalenante Daniel Altmaier: il tedesco esce con un 6-4 6-2 sulle spalle. Ci sarà la sfida tra Gael Monfils e Marton Fucsovics: il francese batte il portoghese Henrique Rocha con un doppio 7-5, l’ungherese continua ad allungare la striscia di sconfitte consecutive di Pedro Cachin. Con questo 7-5 6-2 l’argentino è a 14 perse in fila in tabelloni ATP. Avanti anche Botic van de Zandschulp nell’ultimo match di giornata: sarà l’olandese a sfidare Casper Ruud, con il norvgese che entra da numero 1 del seeding.

RISULTATI PRIMI TURNI ATP 250 ESTORIL 2024

van de Zandschulp (NED)-Coria (ARG) 6-4 4-6 6-1

Fucsovics (HUN)-Cachin (ARG) 7-5 6-2

Monfils (FRA) [7]-Rocha (POR) [WC] 7-5 7-5

Martinez (ESP)-Altmaier (GER) 6-4 6-2

Fils (FRA) [5]-Sousa (POR) 7-5 6-4

Garin (CHI)-Rodionov (AUT) 7-6(3) 7-5

Llamas Ruiz (ESP) [Q]-Koepfer (GER) [8] 6-4 6-3

Jordà Sanchis (ESP) [LL]-Faria (POR) [Q] 7-6(4) 6-1

Choinski (GBR) [Q]-Fonseca (BRA) [WC} 6-2 6-7(5) 6-4