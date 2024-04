ATP Barcellona, Tsitsipas si salva in corner con Diaz Acosta, per lui Lajovic. Etcheverry affronta Ruud

A Barcellona siamo arrivati al momento delle semifinali. Non c’è Matteo Arnaldi, che è capitolato in due set contro Casper Ruud in una partita in cui non era certamente il favorito. Per il norvegese arriva uno specialista della terra in Tomas Martin Etcheverry, che è riuscito ad avere la meglio sul britannico Cameron Norrie e raggiunge così la seconda semifinale stagionale dopo quella di Houston.

Stefanos Tsitsipas si salva all’ultimo respiro con l’argentino Facundo Diaz Acosta. Partita dura, con il numero 53 al mondo che vince la prima frazione e nella terza frazione ha anche un match point a favore che non riesce a sfruttare. Il vincitore dell’ultimo torneo di Montecarlo riesce così ad avere la meglio nel tiebreak decisivo.

Per l’ellenico ci sarà Dusan Lajovic: il serbo è riuscito ad avere la meglio su Arthur Fils al termine di una partita che ha cambiato padrone più volte, anche per le caratteristiche dei due che non brillano per continuità. Per lui è la prima semifinale stagionale.

ATP BARCELLONA 2024, RISULTATI 19 APRILE

T. M. Etcheverry b. C. Norrie 7-6 7-6

C. Ruud b. M. Arnaldi 6-4 6-3

S. Tsitsipas b. F. Diaz Acosta 4-6 6-3 7-6

D. Lajovic b. A. Fils 6-4 3-6 6-2