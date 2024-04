ATP Barcellona 2024: Arnaldi si ferma nei quarti, lottando contro Ruud

Si ferma nei quarti di finale il cammino di Matteo Arnaldi nell’ATP 500 di Barcellona. Il tennista ligure è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e trentatré minuti di gioco. Una buona prestazione quella del ligure, che esce anche con qualche rimpianto dal campo per alcune occasioni mancate nel corso della partita contro un avversario che si conferma uno dei migliori al mondo sul rosso.

Ruud ha chiuso addirittura con il 75% di prime di servizio in campo, ma è soprattutto con la seconda che il norvegese ha fatto la differenza, visto che ha vinto ben il 71% dei punti quando ha usato questo colpo, contro il 46% dell’azzurro.

Il match comincia con addirittura quattro break nei primi cinque game. Ruud si porta sul 2-0, ma Arnaldi accorcia subito, poi ancora il norvegese avanti per 3-1, ma nuovamente l’azzurro riesce a recuperare subito il break di svantaggio. La partita prosegue sul filo dell’equilibrio con un ottimo Arnaldi fino al decimo game. Ruud alza il proprio livello, trovando un ottimo passante e un bel recupero sulla palla corta che lo portano ad avere due set point. Il primo è decisivo, perché arriva subito l’errore di Arnaldi con il rovescio e Ruud chiude 6-4.

In avvio di secondo set Arnaldi annulla addirittura con un ace di seconda la palla break per Ruud, poi è il norvegese a salvarne una con un bel dritto lungolinea. Nel sesto game Ruud sfrutta alcuni errori dell’azzurro e si procura due palle break, con la prima che trova ancora un dritto in rete di Matteo. Avanti 4-2 e poi 5-3, nel nono game Ruud si trova ad annullare ben quattro palle break, dove Arnaldi non ha davvero colpe. Il norvegese è bravissimo ed al primo match point chiude sul 6-3.