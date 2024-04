ATP Barcellona, sarà di nuovo finale Tsitsipas-Ruud a distanza di sette giorni: ko Lajovic ed Etcheverry

Montecarlo atto secondo. Sulla Pista Rafa Nadal di Barcellona ci sarà la rivincita del torneo del Principato della scorsa settimana: in Catalogna sarà di nuovo finale tra Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, per un torneo che forse non conterà quanto il 1000 di sei giorni fa, ma che può dare un’ulteriore iniezione di fiducia ad entrambi i contendenti.

Il compito più difficile è stato quello del greco, che ha dovuto imporsi nuovamente in rimonta, così come fatto ieri con l’argentino Facundo Diaz Acosta. Stavolta ad arrendersi sotto i suoi colpi è Dusan Lajovic, che lotta ad armi pari per quasi due set per poi crollare dopo il break subito nella seconda frazione, con Tsitsipas che da lì ha dominato la sfida.

Grattacapi anche per il norvegese, che ha avuto la meglio sull’argentino Tomas Martin Etcheverry che è però rimasto sempre ad inseguire. Per Ruud è così la seconda finale consecutiva, ancor più carica per poter riaffrontare l’avversario che la scorsa settimana non gli ha permesso di portarsi a casa il trofeo più importante della sua carriera.

ATP BARCELLONA, RISULTATI 20 APRILE

C. Ruud b. T. M. Etcheverry 7-6 6-4

S. Tsitsipas b. D. Lajovic 5-7 6-4 6-2