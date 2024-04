ATP Barcellona 2024, Ruud il prossimo avversario di Arnaldi. Bene Tsitsipas, Fils manda a casa De Minaur

Quarti di finale all’orizzonte sulla terra rossa di Barcellona. Abbiamo gli otto giocatori che continuano a giocarsi il titolo, tra loro c’è anche il nostro Matteo Arnaldi che alla fine ha avuto vita facile con l’argentino Marco Trungelliti. Per l’azzurro c’è, senza troppe sorprese, Casper Ruud, che ha lasciato ben poco spazio all’australiano Jordan Thompson caduto con il punteggio di 6-1 6-4.

Anche il vincitore di Montecarlo Stefanos Tsitsipas è in elite eight, ma ha sofferto più di quanto avrebbe dovuto con Roberto Carballes Baena, che rimane comunque un giocatore insidioso su terra, annullandogli cinque palle break nel corso del secondo set. Sarà l’argentino Facundo Diaz Acosta a provare a fermarlo; il sudamericano ha superato in tre set Fabian Maroszan e dà così seguito alla finale raggiunta a Buenos Aires.

Colpaccio di Arthur Fils, che chiude il torneo di Alex De Minaur. Esce fuori la miglior qualità sul rosso del transalpino, che quasi domina la seconda frazione avendo la meglio sull’australiano, che ieri sorrideva per aver sconfitto Rafa Nadal. Per lui il serbo Dusan Lajovic, che esce vincitore da una vera e propria battaglia con Alejandro Davidovich Fokina.

Bene anche Cameron Norrie e Tomas Martin Etcheverry, che si ritroveranno di fronte dopo oltre un anno, al torneo di Buenos Aires 2023. Per il britannico una partita comoda con l’iberico Roberto Bautista Agut, mentre il sudamericano ci ha impiegato oltre tre ore per poter superare Brandon Nakashima, il carnefice di Andrey Rublev.

ATP BARCELLONA 2024, RISULTATI 18 APRILE

C. Norrie b. R. Bautista Agut 6-4 6-3

T. M. Etcheverry b. B. Nakashima 3-6 7-6 6-4

D. Lajovic b. A. Davidovich Fokina 7-6 3-6 6-1

M. Arnaldi b- M- Trungelliti 6-3 6-0

C. Ruud b. J. Thompson 6-1 6-4

F. Diaz Acosta b. F. Maroszan 3-6 6-3 6-1

S. Tsitsipas b. R. Carballes Baena 7-5 6-3

A. Fils b. A. De Minaur 7-5 6-2