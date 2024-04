Atletica, orari Mondiali marcia a squadre 2024: programma 21 aprile, dove vederli in tv e streaming

I Mondiali 2024 di marcia a squadre andranno in scena ad Antalya (Turchia) nella giornata di domenica 21 aprile. Sarà la località anatolica a ospitare la rassegna iridata riservata alle specialità del tacco e punta e che consegnerà i vari trofei di squadra. In questa occasione, però, i riflettori saranno puntati soprattutto sulla staffetta mista, dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Proprio in questa neonata specialità, che prevede la presenza di coppie composte da un uomo e una dona, l’Italia schiererà i suoi pezzi da novanta.

Antonella Palmisano e Massimo Stano, Campioni Olimpici di Tokyo 2020 nella 20 km, si cimenteranno nella gara a coppie sui 42,195 km. I due pugliesi andranno a caccia del tagliando per i Giochi proprio come Francesco Fortunato e Valentina Trapletti. Gli elementi migliori del panorama tricolore hanno dunque rinunciato alle gare individuali per inseguire il tagliando a cinque cerchi. Sulle tradizionali 20 chilometri, invece, le punte saranno Michele Antonelli, Andrea Agrusti, Federica Curiazzi, Nicole Colombi ed Eleonora Giorgi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2024 di marcia. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play per quanto riguarda le 20 km, in diretta streaming su Rai Play 3 per la staffetta di marcia; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (ad Antalya sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI MARCIA A SQUADRE

Domenica 21 aprile

06.00 10 km maschile under 20

07.00 10 km femminile under 20

08.10 20 km femminile

10.05 20 km maschile

11.55 Staffetta mista

PROGRAMMA MONDIALI MARCIA A SQUADRE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 08.00 alle ore 11.50 (per le 20 km), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 08.00 alle ore 11.50 (per le 20 km), gratis; Rai Play 3 dalle ore 11.55 (per la staffetta mista), gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.