Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali a squadre di marcia. Stano e Palmisano per il pass olimpico

Antonio La Torre, DT della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali a squadre di marcia, che andranno in scena domenica 21 aprile ad Antalya (Turchia). All’evento prenderanno parte venti azzurri (dieci uomini e dieci donne), tra cui spiccano Massimo Stano e Antonella Palmisano, rispettivamente reduci dal record italiano timbrato in Cina e dal terzo posto nella Classica di Podebrady.

I due Campioni Olimpici della 20 km non si cimenteranno nelle gare individuali, ma nell’inedita staffetta mista che sarà inserita anche nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024. I due azzurri saranno impegnati sulla distanza complessiva di 42,195 km (due frazioni maschili e due femminili, alternate tra loro). Le migliori 22 coppie staccheranno i pass per i Giochi, ci proveranno anche Francesco Fortunato e Valentina Trapletti.

Sui 20 km maschili, invece, Michele Antonelli ed Andrea Agrusti sono sulla carta gli uomini di riferimento, affiancati da Emiliano Brigante, Riccardo Orsoni e Gianluca Picchiottino. Tra le donne, invece, la veterana Eleonora Giorgi sarà affiancata da Nicole Colombi, Federica Curiazzi, Eleonora Dominici, Alexandrina Mihai. Spazio anche alle gare sui 10 chilometri riservate agli under 20. Di seguito i convocati dell’Italia per i Mondiali a squadre di marcia.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI A SQUADRE DI MARCIA

STAFFETTA MISTA

Massimo Stano

Antonella Palmisano

Francesco Fortunato

Valentina Trapletti

20 KM MASCHILE

Andrea Agrusti

Michelle Antonelli

Emiliano Brigante

Riccardo Orsoni

Gianluca Picchiottino

20 KM FEMMINILE

Nicole Colombi

Federica Curiazzi

Eleonora Dominici

Eleonora Giorgi

Alexandrina Mihai

10 KM UNDER 20 MASCHILE

Alessio Coppola

Andrea Di Carlo

Giuseppe Disabato

10 KM UNDER 20 FEMMINILE

Michelle Cantò

Serena Di Fabio

Giulia Gabriele