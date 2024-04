Atletica, Carraro e Lambrughi gli azzurri più attesi a Milano. Attenzione ad Anderson, Gemili e Azu

L’Arena Civica Gianni Brera di Milano ospiterà uno dei primi appuntamenti agonistici della stagione di atletica leggera. Sabato 13 aprile andrà infatti in scena la decima edizione dell’Athletic Elite Meeting, evento a cui prenderanno parte alcuni azzurri di riferimento. Mario Lambrughi e Linda Olivieri faranno il proprio esordio sui 300 ostacoli, una distanza spuria in preparazione al giro di pista con barriere.

Anche Giancarla Trevisan ha optato per una spuria, ovvero i 150 metri. Sui 1000 metri è atteso Joao Bussotti, mentre sui 300 metri ci sarà spazio per Anna Arnaudo e Jacopo De Marchi. Attenzione ai 100 ostacoli, dove si cimenterà Elena Carraro (argento europeo under 23) contro la quotatissima giamaicana Britany Anderson (argento mondiale due anni fa a Eugene).

Nel capoluogo meneghino è infatti annunciata la presenza di un gruppo di atleti internazionali, tra cui spiccano i velocisti Adam Gemili, Jeremiah Azu e Daryll Neita. Nella stessa giornata, a Brescia, sono attesi Francesco Pernici (500 metri, per poi concentrarsi sul doppio giro di pista) e Federica Del Buono (sui 10.000 metri).