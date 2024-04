Atletica, Antonella Palmisano sul podio nella Classica di Podebrady: terzo tempo di sempre

Antonella Palmisano ha fatto il proprio debutto stagionale nella 20 km di marcia, dopo aver scaldato i motori durante l’inverno con una staffetta mista in coppia con Massimo Stano e una sgambata sui 10 km. La Campionessa Olimpica ha scelto la Classicissima di Podebrady, uno degli eventi più importanti a livello internazionale per quanto riguarda il tacco e punta. La fuoriclasse pugliese, che in questa località ha vinto nel 2017 e nel 2023 (in Coppa Europa), ha concluso al terzo posto con il tempo di 1h27:27.

Si tratta del terzo tempo della carriera: meglio aveva fatto soltanto nel 2017 (1h26:36 a Londra) e nel 2023 (1h27:26 ai Mondiali di Budapest9). La 32enne di Mottola, bronzo agli ultimi Mondiali al rientro dopo una serie di problemi fisici, ha fornito una prova di estrema efficienza fisica e può guardare con estrema fiducia ai prossimi appuntamenti internazionali, a cominciare dai Mondiali di marcia a squadre (ad Antalya il 21 aprile), dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella staffetta mista.

L’obiettivo a breve termine è chiaramente quello di presentarsi ai Giochi per provare a bissare la medaglia d’oro conquistate tre anni fa a Tokyo e per cercare un colpaccio nella nuova gara di coppia insieme a Massimo Stano (Campione Olimpico nella 20 km, fresco di record nazionale).

Antonella Palmisano ha ben gestito lo sforzo e ha anche provato ad alzare il ritmo nei pressi del tredicesimo chilometro, ma poco dopo la formidabile peruviana Kimberly Garcia Leon, Campionessa del Mondo nel 2022, è passata all’attacco e si è involata verso la vittoria, agguantata con il tempo di 1h27.08 (record dell’evento). Secondo posto per l’ecuadoriana Glenda Morejon (1h27:21), che ha fatto la differenza nei confronti della nostra portacolori nel corso del penultimo chilometro. Ai piedi del podio podio la messicana Gonzalez (1h28:04,) e la brasiliana Lyra (1h28:25, personale). Eleonora Giorgi è buona settima in 1h28:47, Valentina Trapletti decima in 1h30:05.

LA CRONACA DELLA GARA

Antonella Palmisano ha approcciato la gara in maniera propositiva, rimanendo nelle posizioni di vertice fin dalle prime battute e scremando il gruppo delle migliori. Dopo dieci chilometri l’azzurra era pimpante al comando insieme alla peruviana Kimberly Garcia (Campionessa del Mondo nel 2022), all’ecuadoriana Glenda Morejon (sesta a Budapest) e alla messicana Alegna Gonzalez (quinta ai Giochi). Nei due chilometri successivi il ritmo si è alzato ulteriormente e la messicana è stata la prima ad alzare bandiera bianca, mentre Morejon provava un forcing nei pressi del tredicesimo chilometro, prontamente frenato dalla nostra portacolori.

Le tre grandi favorite della vigilia vanno via in progressione, ma è Antonella Palmisano ad accelerare gradualmente quando mancano sei chilometri al traguardo. Nei due giri successivi, però, Kimberly Leon è passata al contrattacco e ha distanziato l’azzurra e Morejon di un paio di secondi. La sudamericana ha insistito nella propria azione senza mostrare segni di cedimento e Palmisano non è riuscita a ricucire lo strappo, rimanendo in coppia con Morejon e lottando per la seconda piazza. Leon allunga in maniera impetuosa e domina la gara, mentre Morrejon stacca Palmisano nel corso del penultimo chilometro e si prende la piazza d’onore.