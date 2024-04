Arnaldi-Medvedev, orario ATP Madrid 2024: programma, partite prima, tv, streaming

La giornata di chiusura del secondo turno del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, proporrà domani, oltre al derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ed alla sfida tra Flavio Cobolli ed il cileno Nicolas Jarry, anche il confronto tra Matteo Arnaldi, ed il numero 3 del seeding, il russo Daniil Medvedev.

La sfida tra Arnaldi e Medvedev si giocherà sullo Stadium 3 e sarà il terzo match dalle ore 11.00 dopo i confronti femminili Azarenka-Sorribes Tormo ed Ostapenko-Carlé: si tratterà del terzo confronto tra i due, ed entrambi i precedenti sorridono al russo, che nel 2023 eliminò l’azzurro ai sedicesimi sia a Dubai che a Toronto, imponendosi in entrambi i casi in due set.

La diretta tv della quarta giornata del torneo ATP Masters 1000 Madrid 2024 di tennis sarà affidata dalle 11.00 alle 24.00 a Sky Sport Tennis e dalle 11.00 alle 18.00 anche a Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match di Matteo Arnaldi, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MADRID 2024

Sabato 27 aprile – Stadium 3

Dalle ore 11.00

Victoria Azarenka (Bielorussia, 23) – Sara Sorribes Tormo

A seguire

Jelena Ostapenko (Lettonia, 9) – Maria Lourdes Carlé (Argentina, Q)

A seguire

Matteo Arnaldi (Italia) – Daniil Medvedev (Russia, 3) – Sky Sport Tennis o Sky Sport Max

PROGRAMMA ATP MADRID 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 11.00 alle 24.00 su Sky Sport Tennis e dalle 11.00 alle 18.00 anche su Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta live testuale: per il match di Matteo Arnaldi su OA Sport.