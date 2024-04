Atletica oggi in tv, orari Diamond League Suzhou 2024: programma, streaming, italiani in gara

Quest’oggi Suzhou ospita il secondo appuntamento della Diamond League 2024, massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera all’aperto. La località cinese si appresta ad accogliere tanti atleti di prima fascia globale, tra cui una delle nuove stelle della Nazionale italiana del presente e del futuro, ovvero il primatista nazionale indoor di salto in lungo Mattia Furlani.

Il giovane talento laziale classe 2005, attualmente secondo nelle liste mondiali dell’anno grazie agli 8.34 metri di Ancona, è inevitabilmente uno dei favoriti per la vittoria nella gara odierna anche se dovrà vedersela con i temibili giamaicani Tajay Gayle e Carey McLeod, oltre al taiwanese Yu-Tang Lin, i padroni di casa cinesi Jianan Wang e Yuhao Shi e gli americani Marquis Dendy e Jarrion Lawson. Riflettori puntati anche sul fenomeno svedese Armand Duplantis, a caccia di un nuovo record del mondo nel salto con l’asta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda tappa stagionale della Diamond League di atletica leggera a Suzhou. Il meeting cinese verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena dalle ore 13.00, con diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE SUZHOU 2024

Sabato 27 aprile

11.32 Lancio del disco (femminile, non valido per la Diamond League)

11.45 Salto in lungo (femminile)

12.20 Getto del peso (femminile)

12.29 5000 metri (femminile, non valido per la Diamond League)

12.31 Salto con l’asta (maschile)

12.35 Salto in alto (maschile)

13.04 400 metri (femminile)

12.16 Tiro del giavellotto (femminile)

13.18 100 metri (maschile)

13.28 3000 siepi (femminile)

13.39 Salto in lungo (maschile) – Mattia Furlani

13.49 100 ostacoli

14.00 800 metri (maschile)

14.14 200 metri (femminile)

14.27 5000 metri (maschile)

14.53 110 ostacoli

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE SUZHOU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 13.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.00, gratis; Sky Go e Now TV dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta Live scritta: OA Sport.