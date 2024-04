Cobolli-Jarry, orario ATP Madrid 2024: programma, partite prima, tv, streaming

Una giornata zeppa di italiani, quella del secondo turno di Madrid. Vivremo il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, mentre sul campo 5 sarà il teatro del match di Flavio Cobolli, che avrà di fronte la testa di serie numero 22 del tabellone Nicolas Jarry.

Per il numero 64 al mondo sarà di nuovo sfida contro un cileno, dopo il successo in rimonta contro Alejandro Tabilo. L’azzurro ha però dei gran bei ricordi contro l’attuale testa di serie numero 22 del tabellone spagnolo: all’ultimo Australian Open i due si trovarono di fronte, con Flavio che riuscì ad avere la meglio sul suo avversario in cinque set, vincendo così il primo match Slam della sua carriera.

Il match tra Flavio Cobolli e Nicolas Jarry sarà il quarto in programma sul Campo 5. Ad inaugurare la giornata saranno Jiri Lehecka e Hamad Medjedovic, seguiti da Pavel Kotov e Jordan Thompson. Non prima delle 13.30 ci sarà il match femminile tra Beatriz Haddad Maia ed Emma Navarro, valido per i sedicesimi di finale, per poi dare spazio all’azzurro e al cileno. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) o su Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

COBOLLI-JARRY ATP MADRID 2024

Sabato 27 aprile

Campo 5 – Inizio ore 11:00

J. Lehecka-H. Medjedovic

P. Kotov-J. Thompson

Non prima delle 13.30: B. Haddad Maia-E- Navarro

F. Cobolli-N. Jarry

PROGRAMMA COBOLLI-JARRY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205) dalle 11.00 alle 18.00 per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.