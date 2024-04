Amstel Gold Race 2024, Tom Pidcock: “Successo che scaccia via la pressione: finalmente sono riuscito a vincere questa corsa!”

Tom Pidcock ha finalmente sistemato i conti con il destino. Il britannico riesce a vincere l’Amstel Gold Race, la corsa della birra in Olanda che gli era sfuggita in un altro paio di occasioni, la più clamorosa nel 2021, quando fu battuto per questione di millimetri al fotofinish da Wout Van Aert.

Oggi il britannico ha potuto finalmente alzare le braccia al cielo, anticipando Marc Hirschi in volata. Queste le sue dichiarazioni a caldo: “Bello vincere quasi per la seconda volta questa corsa dopo il verdetto sfavorevole del fotofinish l’altra volta con Van Aert. Quest’anno è stata veramente molto dura, ho fatto tantissimi sacrifici per arrivare finalmente qui al 100%, ho sempre amato questa corsa e finalmente essere riuscito a vincerla è davvero speciale”.

“Ho sempre fatto delle belle corse qui, oggi però la squadra mi ha supportato, Kwiatkowski è stato praticamente un fratello in strada oggi. In parte mi sentivo in controllo nello sprint finale, ma avevo ancora i segni della caduta sulle mani che facevano male. Dovendo spingere al massimo temevo che ci potessero essere dei doloretti in più, non ero fiducioso al 100%”.

Sulla volata finale e sul prosieguo del Trittico delle Ardenne: “Ci siamo guardati tutti per gran parte del tempo, poi sono partito deciso alla ruota di Vansenevant. La pressione che avevo è stata scacciata via con questa vittoria, adesso posso correre, dare il mio meglio e divertirmi anche con più leggerezza alla Freccia e alla Liegi“.