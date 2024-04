Alexander Zverev eliminato a Madrid: “Pensavo di vincere il torneo. Vorrei una pausa di 6-7 settimane”

Alexander Zverev è stato eliminato da Francisco Cerundolo agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista tedesco non è mai entrato in partita contro l’argentino e ha perso in due rapidi set, manifestando la sua delusione al termine dell’incontro: “Non ho fatto una buona partita, lui invece ha giocato bene e ha fatto le cose che doveva fare. È molto deludente perché pensavo di avere chance di vincere il torneo”.

Alexander Zverev si è proiettato verso gli ormai imminenti Internazionali d’Italia, dove tra l’altro si impose ormai sei anni fa: “Sarà interessante perché sento che i miei colpi ci sono, ma per qualche motivo non riesco a vincere con continuità e a giocare al livello su cui vorrei in alcune situazioni di partita“.

Il numero 5 del mondo ha parlato anche del calendario agonistico: “La mia priorità che è anche quella del Player Council è di capire come rendere la stagione leggermente più corta in modo da avere una off-season più lunga rispetto alle quattro settimane attuali. Ne ho parlato anche con Alex de Minaur e molto semplicemente quattro settimane non sono abbastanza per un’atleta per recuperare e per essere pronti. Non c’è tempo per fare un lavoro prettamente fisico, bisogna andare di fretta. L’obiettivo principale al momento è ottenere una off-season di 6-7 settimane in cui possiamo prenderci cura dei nostri corpi”.