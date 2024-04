Alcaraz fa un regalo a Sonego: ripescato a Montecarlo! Lucky loser già al secondo turno: tabellone e chi affronterà

Lorenzo Sonego è stato decisamente fortunato: Carlos Alcaraz ha dato forfait e così il tennista italiano entrerà da lucky loser nel tabellone del Masters 1000 di Montecarlo, direttamente al secondo turno per sostituire il fuoriclasse spagnolo. La buona sorte ha dato una mano al piemontese, che non sta attraversando uno dei suoi migliori momenti di forma. Aveva perso al secondo turno delle qualificazioni sulla terra rossa del Principato (ko al terzo set contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut) e ieri aveva ceduto al debutto in doppio in coppia con Jannik Sinner.

Settimana scorsa il 28enne si era inchinato a Matteo Berrettini nel derby valido per i quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech, sul cemento statunitense di Indian Wells e Miami aveva raccolto soltanto una vittoria su tre incontri disputati. L’attuale numero 60 del ranking ATP beneficia del ritiro del numero 3 del mondo per un infortunio al braccio destro e ora spera in un pronto riscatto in Costa Azzurra. Lorenzo Sonego se la dovrà vedere al secondo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ieri giustiziere di Luca Nardi.

Servirebbe un colpo di classe per qualificarsi agli ottavi di finale e incamerare addirittura 100 punti che lo proietterebbero nuovamente a ridosso della top-50 della graduatoria mondiale e che sarebbero fondamentali anche in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Agli ottavi ci sarebbe uno tra il cinese Zhang e il francese Ugo Humbert, poi in un ipotetico quarto l’avversario potrebbe essere il norvegese Casper Ruud e in semifinale il rivale potrebbe essere il serbo Novak Djokovic.