A che ora la finale dell’ATP di Montecarlo: programma 14 aprile, tv, streaming

Domenica 14 aprile si disputeranno le finali di singolare e doppio del Rolex Monte-Carlo Masters 2024 di tennis, l’unico torneo di categoria ATP Masters 1000 non obbligatorio del calendario: l’ultimo atto di doppio scatterà alle ore 12.00, mentre il titolo di singolare si assegnerà non prima delle ore 15.00.

Per l’Italia resta in corsa Jannik Sinner, numero 2 del seeding, che domani in semifinale affronterà l’ellenico Stefanos Tsitsipas, mentre nell’altro match il serbo Novak Djokovic se la vedrà col norvegese Casper Ruud. Non ci sono coppie italiane ancora in gara in doppio.

La diretta tv delle finali del torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport per la finale di singolare maschile.

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 MONTECARLO 2024

Domenica 14 Aprile – Finali – Court Rainier III

Finale di doppio: dalle ore 12.00 – Sky Sport Tennis

Finale di singolare: non prima delle ore 15.00 – Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 MONTECARLO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport per la finale di singolare.