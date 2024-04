A che ora inizia Cobolli-Shelbayh oggi: programma, tv, streaming ATP Marrakech

Flavio Cobolli affronterà il giordano Abdellah Shelbayh al primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano, testa di serie numero 8 del tabellone, farà il proprio esordio sulla terra rossa della località marocchina e inizierà la stagione sul mattone tritato dopo aver raccolto molto poco ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Il 21enne, capace di spingersi fino al terzo turno agli ultimi Australian Open, se la dovrà vedere contro una wild card: in palio la qualiicazione al secondo turno, dove il russo Pavel Kotov attende il vincitore del confronto odierno.

Si tratta di una sfida inedita tra il 21enne romano, numero 63 del mondo, e il 20enne asiatico, attualmente al 230mo posto del ranking ATP ma estremamente promettente e talentuoso. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario che potrebbe rivelarsi particolarmente insidioso su questa superficie. L’appuntamento è per oggi (martedì 2 aprile) alle ore 13.00: sarà il confronto che aprirà il programma sul Campo Centrale e al termine andrà in scena l’attesa sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Shevchenko.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Shelbayh, primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

