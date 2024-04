Fognini-Kotov oggi in tv: orario, programma ATP Marrakech, canale, streaming

Fabio Fognini scenderà in campo quest’oggi per dar seguito alla propria avventura nell’ATP250 di Marrakech (Marocco). Sulla terra rossa nordafricana il ligure giocherà contro il russo Pavel Kotov, in un match valido per i quarti di finale. Una giornata a forti tinti tricolori, considerando che in un altro quarto Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si sfideranno per un posto in semifinale.

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KOTOV (2° MATCH DALLE 13.00)

Fognini viene dalla vittoria importante contro la testa di serie n.1 dell’evento, il serbo Laslo Djere. Un successo sofferto in tre set, rimontando da una condizione di svantaggio nell’ultimo parziale. Grandi colpi quelli messi in mostra da Fabio, che dovrà replicare al cospetto di un avversario che, pur non essendo particolarmente mobile, è in grado di dare grande energia alla pallina.

Kotov è reduce dal centro contro l’altro italiano Flavio Cobolli. Una partita in cui, per l’appunto, le qualità del n.68 del ranking si sono viste tutte al cospetto del giovane tennista romano, troppo falloso anche per la grande solidità da fondo del suo avversario. Fognini, da questo punto di vista, non dovrà lasciarsi innervosire dalla consistenza del rivale.

La partita tra Fabio Fognini e Pavel Kotov, valida per i quarti di finale dell’ATP250 di Marrakech, sarà la seconda sul Centrale e trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

FOGNINI-KOTOV ATP MARRAKECH 2024 OGGI

Venerdì 5 aprile

Campo Centrale – Inizio dalle 13.00 italiane

R. Carballes Baena vs N. Moreno De Alboran (Q)

F. Fognini (Q) vs P. Kotov

M. Berrettini (PR) vs L. Sonego (4)

M. Navone (7) vs A. Vukic

PROGRAMMA FOGNINI-KOTOV ATP MARRAKECH 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport