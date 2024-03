Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna oggi in tv, orario Eurolega basket 2024: dove vederla, programma, streaming

La Virtus Bologna torna in campo per il primo dei due appuntamenti previsti in settimana in Eurolega! Le V-nere volano in Lituania per sfidare oggi martedì 19 marzo alle 19:00 italiane lo Zalgiris Kaunas per la trentesima giornata della regular season 2023-2024.

I bianconeri devono trovare il successo per interrompere la striscia negativa di due sconfitte in fila dopo aver perso al Pireo contro l’Olympiacos (74-69) ed in casa pochi giorni fa contro il Real Madrid (74-89). Gli uomini di coach Luca Banchi dopo l’impegno odierno voleranno a Belgrado (Serbia) per affrontare venerdì 22 marzo alle 19:00 la Stella Rossa. Serve una vittoria per il morale ma anche per la classifica, con gli emiliani scivolati al settimo posto con 17-12 di record. Fari puntati ancora una volta su Marco Belinelli e su Tornike Shengelia, con Isaia Cordinier pronto a colpire da ogni posizione.

Lo Zalgiris Kaunas allenato dal coach italiano Andrea Trinchieri – con l’ex allenatore di Reggio Emilia e Treviso ‘Max’ Menetti nello staff – vuole ben figurare di fronte al pubblico di casa che risponde sempre presente, con i lituani attualmente al quindicesimo posto con 11-18 di score e reduci da tre ko consecutivi (l’ultima affermazione risale alla ventiseiesima giornata quando i bianconeri espugnarono Belgrado prevalendo sulla Stella Rossa per 91-93). Da tenere sotto stretta osservazione Keenan Evans, miglior realizzatore con 21 punti nell’ultima uscita continentale contro il Bayern Monaco.

Palla a due che verrà alzata alla Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) alle ore 19:00 ora italiana – le 20:00 ora locale. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti di questa grande sfida di Eurolega!

