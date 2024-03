WTA Miami, vittorie di Swiatek, Gauff e Pegula nel terzo turno. Eliminata Naomi Osaka

Ritmo incessante quello degli incontri del tabellone femminile del WTA1000 di Miami. La pioggia in questi giorni sta mettendo a dura prova organizzatori, primattori e primattrici in campo. Pertanto, anche la gestione dei momenti è fondamentale.

Da questo punto di vista, la n.1 del mondo Iga Swiatek ha dovuto fare appello a tutte le proprie risorse per avere la meglio sulla ceca Linda Noskova (n.31 WTA), visto lo score di 6-7 (9) 6-4 6-4. La polacca ha saputo stringere i denti e sul proprio cammino negli ottavi di finale giocherà contro la russa Alexandrova (testa di serie n.14) che ha piegato nel derby Pavlyuchenkova (n.21 del seeding) per 6-4 3-6 6-3.

In due set, invece, le affermazioni delle due americane Coco Gauff e Jessica Pegula. Gauff (n.3 del mondo) non ha avuto particolari problemi per far propria la partita contro la francese Oceane Dodin (n.84 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-0. Negli ottavi l’avversaria sarà la francese Caroline Garcia (n.23 del seeding), che ha battuto la giapponese Naomi Osaka (n.229 del mondo) per 7-6 (4) 7-5. Si prospetta quindi un incrocio molto interessante.

Pegula (n.5 del mondo) ha battuto la canadese Leylah Fernandez (n.35 del ranking) per 7-5 6-4 e incrocerà l’altra statunitense Emma Navarro (n.20 del seeding), uscita vittoriosa dalla sfida contro Jasmine Paolini (n.14 WTA) per 6-2 3-6 6-0. Da segnalare l’eliminazione della russa Daria Kasatkina (n.11 del mondo) contro la rumena Sorana Cirstea (n.24 del ranking) per 7-5 6-2. La rumena giocherà il prossimo turno contro l’americana Danielle Collins (n.53 del mondo), a segno contro la russa Elina Avanesyan (n.65 WTA) per 6-1 6-2.