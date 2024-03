WTA Miami, la prima semifinale è Rybakina-Azarenka: Sakkari e Putintseva eliminate

Il torneo WTA 1000 di Miami ha perso per strada le prime due giocatrici al mondo, ma il cemento della Florida sta regalando emozioni. Nello spicchio lasciato libero da Aryna Sabalenka, probabilmente ancora scossa per la morte del compagno Konstantin Koltsov, le due semifinaliste sono Elena Rybakina e Viktoria Azarenka.

La kazaka, numero 4 del mondo, ha bisogno di tutte le sue energie per poter avere la meglio su Maria Sakkari, ancora galvanizzata dalla finale raggiunta a Indian Wells. Alla greca non basta però una partita gagliarda, in cui annulla due palle match nel secondo set per poi rimandare il discorso alla terza frazione; una possibile mazzata morale per Rybakina, che è rimasta centrata ottenendo così la seconda semifinale 1000 stagionale.

Anche per Azarenka c’è bisogno di una partita dura e difficile contro un’altra kazaka, la numero 68 Yulia Putintseva. Un primo set che entrerà negli annali, vinto dalla bielorussa al tiebreak in un’ora e mezza, in cui la sua avversaria è costretta a difendersi da dodici palle break sprecando anche tre set point. Dopo una frazione di mezzo che vede Azarenka cedere il passo fisicamente, la numero 32 ha lo scatto decisivo in apertura di terzo e chiude i conti, tornando in una semifinale 1000 dai tempi di Indian Wells 2021.

WTA MIAMI, I RISULTATI DEL 26 MARZO

E. Rybakina b. M. Sakkari 7-6 6-7 6-4

V. Azarenka b. Y. Putintseva 7-6 1-6 6-3