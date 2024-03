WTA Miami 2024: Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands vincono il titolo di doppio

Terzo successo assieme per Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands. La coppia americana, batte il duo canadese-neozelandese composto da Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe conquistando così il WTA 1000 di Miami: 4-6 7-6(5) [11-9] il punteggio di una combattuta finale durata due ore. Va detto che il rapporto coppia-risultati per Kenin e Mattek-Sands è particolarmente elevato, visto che, tra tornei ed ex Fed Cup, si sono trovate insieme in 11 occasioni.

Il primo set finisce per deciderlo un unico break, quello messo a segno in maniera immediata da Dabrowski e Routliffe nel game d’apertura. C’è però parecchia lotta: quasi tutti i giochi arrivano almeno a 30, in un’occasione le due americane tentano di raddoppiare il vantaggio e in altre due le avversarie di annullarlo. Paradossalmente, a finire a zero è il decimo e decisivo game, quello del 6-4.

Quasi paradossale quello che accade nel secondo parziale: Kenin e Mattek-Sands si sbloccano ed esprimono del gran tennis, spingendosi fino al 5-1. La rimonta di Dabrowski e Routliffe ha del clamoroso, per certi versi: a metà tra una serie di prodigi loro e problemi che emergono tra le due USA nonostante due set point a favore. Si va così al tie-break, dove un’altra volta le padrone di casa rischiano di divorare un vantaggio importante, in questo caso di 5-0. Ma, alla fine, non lo fanno: 7-5.

Il filone viene seguito ancora una volta nel super tie-break, dato che il 6-3 e poi 8-4 propiziato per buona misura da Kenin rischia di finire dilapidato. Anzi, per un po’ lo è perché Dabrowski e Routliffe di mollare non hanno una gran voglia (da 9-6 a 9-9), poi però è Mattek-Sands, di fatto, a decidere che la parola fine può essere posta. Per lei 30° titolo in doppio, 4° per Kenin, che l’unico successo in specialità senza la giocatrice del Minnesota lo ha ottenuto con la canadese Eugenie Bouchard nel 2019 ad Auckland.