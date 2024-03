WTA Miami 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini volano ai quarti in doppio!

Prosegue la marcia di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile dei Miami Open 2024 di tennis: la coppia azzurra negli ottavi regola il duo accreditato dell’ottava testa di serie e composto dalla tedesca Laura Siegemund e dalla cinese Xu Yifan con un perentorio 6-4 6-1 maturato in un’ora e mezza di gioco. Mercoledì nei quarti di finale le italiane affronteranno la vincente del match tra le cinesi Wang Xinyu e Zheng Saisai e le russe Ekaterina Alexandrova ed Irina Khromacheva, previsto domani.

Nel primo set le azzurre centrano il break in apertura al deciding point e poi confermano lo strappo, allungando sul 2-0. Anche terzo e quarto game vanno al punto decisivo ed in entrambi i casi sono la tedesca e la cinese a spuntarla, trovando il 2-2. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi, ancora al deciding point, le italiane allungano sul 4-3, confermando poi lo strappo a zero. Errani e Paolini mancano un set point sul 40-40 del nono gioco, ma nel decimo non concedono neppure un quindici alle avversarie e si aggiudicano la frazione sul 6-4 dopo 48 minuti.

Nella seconda partita la coppia italiana trova lo strappo a quindici in apertura, poi le azzurre sono bravissime a risalire dallo 0-40 nel gioco successivo, portandosi sul 2-0. Errani e Paolini volano sul 3-0 pesante, ma subito permettono alle avversarie di recuperare uno dei due break di ritardo. Dal 3-1, però, arriva un parziale di 8 punti a 2 per le italiane, che volano sul 5-1 e poi nel settimo game, alla seconda occasione, portano a casa il passaggio del turno con il 6-1 in 42 minuti.

Le statistiche premiano le azzurre, che vincono 61 punti contro i 41 delle avversarie: Errani e Paolini con la prima in campo vincono il 74% degli scambi, mentre le avversarie si fermano al 44%. Le italiane salvano 6 delle 8 palle break concesse, ma soprattutto sfruttano 6 delle 11 occasioni avute a disposizione.