Italiane tutte eliminate a Miami: come cambia il ranking WTA delle azzurre

Il tabellone di singolare femminile dei Miami Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedrà disputarsi oggi tutti gli ottavi di finale, ma non ci saranno italiane in campo: le azzurre sono state tutte eliminate ed hanno terminato il cammino in Florida.

Jasmine Paolini ha raggiunto i sedicesimi ed al momento si conferma al 14° posto del ranking WTA, avendo guadagnato 55 punti rispetto a lunedì 18 marzo. Lucia Bronzetti, invece, nonostante perda 16 punti, al momento guadagna una piazza ed è 48ma.

Perde 12 posizioni e 159 punti, invece, Elisabetta Cocciaretto, che scende al numero 63, ma in questa settimana giocherà il WTA 125 di San Luis Potosí, torneo vinto lo scorso anno. Precipita Martina Trevisan, la quale lo scorso anno raggiunse i quarti a Miami: l’azzurra perde 20 posti e 205 punti ed è ora 81ma.

Fuori dalle 100 sia Camila Giorgi, che ha confermato il secondo turno a Miami ma ha perso 2 posizioni, scendendo al numero 109, sia Sara Errani, eliminata al primo turno delle qualificazioni, che perde 17 posizioni ed 82 punti ed è 114ma, dato che non andrà a San Luis Potosí per giocare in doppio con Jasmine Paolini a Miami.

IL RANKING WTA VIRTUALE DELLE ITALIANE AL 25 MARZO

14 Jasmine Paolini ITA 2865 (stabile, +55 punti)

48 Lucia Bronzetti ITA 1231 (+1 posizione, -16 punti)

63 Elisabetta Cocciaretto ITA 1079 (-12 posizioni, -159 punti, è in tabellone nel WTA 125 di San Luis Potosí)

81 Martina Trevisan ITA 879 (-20 posizioni, -205 punti)

109 Camila Giorgi ITA 691 (-2 posizioni, stessi punti)

114 Sara Errani ITA 657 (-17 posizioni, -82 punti)

150 Lucrezia Stefanini ITA 480 (+3 posizioni, stessi punti, è in tabellone nel WTA 125 di San Luis Potosí)

231 Nuria Brancaccio ITA 320 (+12 posizioni, +10 punti, è nelle qualificazioni del WTA 125 di San Luis Potosí)

272 Silvia Ambrosio ITA 271 (stessa posizione, stessi punti)

298 Giorgia Pedone ITA 238 (stessa posizione, stessi punti)