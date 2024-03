WTA Miami 2024, risultati 21 marzo: Maria Sakkari ed Elena Rybakina al terzo turno, esce Caroline Wozniacki

Scatta il secondo turno del torneo WTA 1000 di Miami: il tabellone di singolare femminile è più avanti rispetto a quello maschile, essendo scattato un giorno prima, e così sono già scese in campo le prime teste di serie. Protagonista di giornata la parte bassa del main draw, senza la presenza di tenniste azzurre.

L’ellenica Maria Sakkari liquida la cinese Yuan Yue con un doppio 6-2, mentre l’ucraina Dayana Yastremska piega l’australiana Daria Saville con un duplice 7-5. La russa Anna Kalinskaya elimina la cinese Xiyu Wang per 6-2 6-2, mentre la lettone Jelena Ostapenko regola la tedesca Laura Siegemund per 7-6 (3) 6-4.

La cinese Wang Xinyu batte la russa Veronika Kudermetova 6-3 6-2, così come la statunitense Madison Keys ha la meglio sulla russa Diana Shnaider col punteggio di 6-2 6-4. La statunitense Taylor Townsend elimina la belga Elise Mertens per 6-2 6-2, infine la kazaka Elena Rybakina rimonta la danese Clara Tauson per 3-6 7-5 6-4.

La cinese Zheng Qinwen approfitta del ritiro della ceca Katerina Siniaková, giunto sul 4-6 6-3 1-0, mentre la bielorussa Victoria Azarenka piega la statunitense Peyton Stearns 7-5 3-6 6-4. Anche la britannica Katie Boulter usufruisce del ritiro della ceca Brenda Fruhvirtova, arrivato sul 7-6 (5) 1-0.

La brasiliana Beatriz Haddad Maia rimonta la transalpina Diane Parry per 3-6 6-1 6-4, mentre la kazaka Yulia Putintseva elimina la russa Liudmila Samsonova per 6-1 4-6 6-3. La belga Greet Minnen supera l’ucraina Lesia Tsurenko per 7-5 6-1, infine l’ucraina Anhelina Kalinina elimina la danese Caroline Wozniacki per 5-7 7-5 6-4.

WTA 1000 MIAMI 2024 – RISULTATI 21 MARZO

Maria Sakkari batte Yuan Yue 6-2 6-2

Dayana Yastremska batte Daria Saville 7-5 7-5

Anna Kalinskaya batte Xiyu Wang 6-2 6-2

Jelena Ostapenko batte Laura Siegemund 7-6 (3) 6-4

Wang Xinyu batte Veronika Kudermetova 6-3 6-2

Madison Keys batte Diana Shnaider 6-2 6-4

Taylor Townsend batte Elise Mertens 6-2 6-2

Elena Rybakina batte Clara Tauson 3-6 7-5 6-4

Zheng Qinwen batte Katerina Siniaková 4-6 6-3 1-0 ritiro

Victoria Azarenka batte Peyton Stearns 7-5 3-6 6-4

Katie Boulter batte Brenda Fruhvirtova 7-6 (5) 1-0 ritiro

Beatriz Haddad Maia batte Diane Parry 3-6 6-1 6-4

Yulia Putintseva batte Liudmila Samsonova 6-1 4-6 6-3

Greet Minnen batte Lesia Tsurenko 7-5 6-1

Anhelina Kalinina batte Caroline Wozniacki 5-7 7-5 6-4